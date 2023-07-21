Afşin’de, depremlerden etkilenen ve arıları telef olan arıcılara yüzde 100 hibeli arılı kovan desteğinde bulunuldu.

Afşin’e bağlı Bakraç Mahallesinde getirilen arı kovanları ve arılar Afşin, Elbistan ve Göksun’daki bal üreticilerine dağıtıldı.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Kayapınar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından depremlerden etkilenen üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü ifade etti.

Kayapınar, “ 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde ilçemizde depremden etkilenen büyükbaş, küçükbaş ve arıcılık işletmelerinde hayvanları telef olan üreticilerimize ayni yardımda bulunuyoruz” dedi.

Kayapınar, “Tarım ve Orman Bakanlığı veri tabanında kayıtlı bulunan ve arıları kaybeden Afşin’deki 38 üreticimize 4 çıta ve ana arısı dahil olmak üzere dağıtımını yaptık. Afşin, Elbistan ve Göksun ilçemizdeki üreticilerimize bin 104 adet arılı kovanımız Bakraç Mahallesi sınırları içerisinde su imkanı bulunan yere yerleştirdiğimiz kovanları dağıtımını sağlıyoruz. Elbistan ve Göksun’daki arıcılarımızda buradan arılarını teslim alacak. . Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bereketli sezonlar dilerim çiftçilerimize. Herkese geçmiş olsun. Arıcılarımıza hayırlı olsun.” açıklamasında bulundu.

