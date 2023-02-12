Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı



- Çorum Valisi Mustafa Çiftçi:



- "İlçe merkezinde 14 enkazdan, 38 vatandaşımız sağ olarak, 91 vatandaşımız ise ölü olarak çıkartılmıştır"



Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Afşin ilçesinde arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.



Afşin ilçesinde çalışmaların koordinasyonunu sağlamakla görevlendirilen Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, ilçede tespit edilen 43 enkazda arama-kurtarma çalışmalarının dün itibarıyla tamamlandığını söyledi.



Deprem nedeniyle açılan yaraların sarılması için çalışmaların gece gündüz devam ettiğini belirten Çiftçi, "Depremin ilk günü ilçeye sevk edilen Çorum, Ankara ve Eskişehir AFAD, Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi AKUT ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının arama-kurtarma ekiplerinin, geceli gündüzlü fedakar çalışmaları sonucu Afşin'de tespit edilen 43 enkazda arama-kurtarma çalışmaları dün itibariyle tamamlandı. İlçe merkezinde 14 enkazdan 38 vatandaşımız sağ olarak, 91 vatandaşımız ise ölü olarak çıkartılmıştır." dedi.



Bundan sonra enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağını kaydeden Çiftçi, "Çorum'dan gelen 140 araç ve iş makinesiyle enkazı bir an evvel kaldıracağız ve ardından hasar tespit çalışmalarına başlayacağız." ifadesini kullandı.

Çiftçi, deprem nedeniyle vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.