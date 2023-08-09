Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde evleri yıkılan ve ağır hasar alan afetzedelerin barınma ihtiyacını karşılamak için çalışmalar sürüyor.

Depremlerden en fazla etkilenen yerleşim birimleri arasında yer alan Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Toplu Konut İdaresince yapılan kalıcı konutların inşası hızla devam ediyor.

ilk etapta yapılacak olan 501 konutun kaba inşaatı neredeyse tamamlanırken, ilçe merkezinde Toplam 2 bin 229 konut, kırsal alanlarla 6 bin konutun yapılacak.