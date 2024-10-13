Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde Hayal Düğün Salonu yakınlarındaki döner kavşakta, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaparak Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Kaza sonrası yol trafiğe kontrollü olarak kapatıldı ve inceleme başlatıldı.

Diğer kaza ise Eshab-ı Kehf Caddesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz bir gencin kullandığı 46 KY 483 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Emirli Mahallesi’nde Afşin Lisesi’nin yanındaki Yedi Uyurlar Camii önünde bir bahçe duvarına çarparak yan yattı. Kazada iki genç yaralandı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri, aracın içinde sıkışan sürücü ve yolcuyu başarılı bir şekilde çıkardı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Afşin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Her iki kazayla ilgili de inceleme başlatıldı.