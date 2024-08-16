Afşin Kalesi'nde, sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay, saat 18:00 sularında kale çevresinde dumanların yükselmesiyle fark edildi. Kuru otların tutuşmasıyla hızla yayılan yangın, çevredeki vatandaşların durumu fark edip itfaiyeye haber vermesiyle büyümeden kontrol altına alındı.

Afşin İtfaiye ekipleri, yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek alevlerin çevrede bulunan evlere ulaşmasını önledi. Yangın, ekiplerin yoğun çabaları sonucunda kısa sürede söndürüldü. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.