Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehir merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen yol yenileme ve bakım çalışmalarıyla vatandaşların daha güvenli, konforlu ve kesintisiz ulaşıma kavuşması hedefleniyor.

Bu kapsamda Kuzey İlçeler Dairesi Başkanlığı koordinesinde Afşin kırsalında önemli bir ulaşım ağı niteliği taşıyan Başüstü – İğdemlik – Ağcaşar – Kepez Grup Yolu’nda çalışmalar büyük bir hızla sürdürülüyor. Yaklaşık 3 kilometrelik güzergâhta yürütülen genişletme çalışmalarının ardından ekipler sıcak asfalt serimine geçti.

Grup yolunun 1 kilometrelik kısmı sıcak asfaltla buluşturuluyor. Çalışmaların kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte hem araç sürücülerinin güvenliği hem de ulaşım konforunun önemli ölçüde artırılması planlanıyor.

Bölgedeki mahallelerin sosyal ve ekonomik hayatını doğrudan etkileyen grup yolunun yenilenmesiyle vatandaşların günlük ulaşımda daha rahat ve hızlı seyahat imkânına kavuşacağı ifade edildi.