Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmenlerin görev yaptıkları illerdeki Millî Mücadele kahramanlarını öğrencileri ile birlikte gün yüzüne çıkarmaları, onların yaptıklarını ve yaşadıklarını hikâyeleştirmeleri ve bu hikâyeleri birer tiyatro oyununa dönüştürerek sanatın gücüyle nesilden nesile aktarmaları amacıyla öğretmenler arası 'Nesilden Nesile Millî Mücadele' temalı tiyatro oyunu yazma yarışması düzenledi.

Bakanlığın düzenlediği bu yarışmada Nadır Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet Emin Yıldız, ögrencileriyle birlikte Kahramanmaraş'ın kurtuluşunda kahramanlık gösteren başta Sütçü İmam olmak üzere Arslan Bey'in, Ali Sezai Hocanın, Rıdvan Hocanın, Avukat Mehmet Ali Bey'in, Abdal Halil Ağa'nın, Senem Ayşe'nin kahramanlıklarını, Ermenilerin hayinliklerini ve Fransızların acımasızlığını konu edinen tiyatro oyununu yazıp canlandırdılar.

Bakanlığın düzenlediği yarışmanın ilk etabı olan il değerlendirmesinde Nadır Ortaokulu Tiyatro Topluluğunun canlandırdığı " Ebediyen İstiklal " adlı tiyatro oyunu ilde birincilik elde ederek Türkiye Finalinde Kahramanmaraş ilini temsil etmeye hak kazandı.

Ebediyen İstiklal adlı tiyatro oyunun yönetmeni Mehmet Emin Yıldız katkılarından ötürü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Dekor tasarımını sağlayan Habib Özdemir' e teşekkürlerini iletti.