Elbistan ilçesi Kışla Mahallesi'nde bulunan A Termik Santrali Linyit İşletme Müdürlüğü'ne ait atış sahasında bir göçük meydana geldi.

Göçük, Afşin Elbistan A ve kamuya ait Afşin Elbistan B Termik Santrali'ne kömür sağlayan Çelikler Holding Afşin Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü'ne ait Kışla Kömür Sahası’nda gerçekleşti.

Olayın ardından bölgeye itfaiye başta olmak üzere çok sayıda ekip sevk edildi. İlk incelemelere göre, göçük altında herhangi bir işçinin bulunmadığı, ancak iş makineleri ve bazı ekipmanların göçükte kaldığı belirlendi. Göçük altında kalanlar arasında 2 paletli dozer ve 1 dökücü iş makinesi olduğu tespit edildi.

Yaşanan olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, bölgedeki güvenlik önlemleri artırıldı. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve gerekli incelemelerin yapılacağını bildirdi.