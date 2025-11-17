Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Hollanda Büyükelçiliği iş birliğinde hayata geçirilen kültür sanat projesi kapsamında, çocuklar uluslararası bir tiyatro deneyimi yaşama fırsatı buldu. Hollandalı çocuk edebiyatı yazarı Arjan Dwarshuis’un kaleme aldığı “Ronnie – Göldeki Fısıltı” adlı eser, sahneye uyarlanarak Afşin ve Göksun’da minik izleyicilerle buluştu.

Doğa bilinci, arkadaşlık ve dayanışma temalarını merkezine alan oyun; interaktif anlatım dili, canlı karakterleri ve renkli sahne tasarımıyla çocuklara hem eğlenceli hem de öğretici bir atmosfer sundu.

Çocukların sahneyle kurduğu etkileşim, oyunun akışına canlılık katarken, anlatılan hikâye onların çevre farkındalığını ve empati duygusunu güçlendirdi. Gösteri, yalnızca bir tiyatro oyunu değil, aynı zamanda bir öğrenme deneyimi niteliği taşıdı. Yapım, çocukların sosyal becerilerinin gelişimine, takım çalışması algısına ve çevre duyarlılığına önemli katkılar sağladı.

22 Kasım’da NFK’da Sahne Alacak

“Ronnie – Göldeki Fısıltı” tiyatro gösterisi, Afşin ve Göksun’daki buluşmaların ardından şimdi de şehir merkezinde minik izleyicilerini ağırlamaya hazırlanıyor. Oyun, 22 Kasım Cumartesi günü saat 13.00 ve 15.00 seanslarıyla Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek. Bu eğitici ve eğlenceli gösteriye tüm çocuklar davet edildi.