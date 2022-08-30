Afşin Hükümet Konağındaki tören, Afşin Kaymakamı vekili Abdulhamit Bağış ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk' ün " Orduya Değişmeyen Mesajı" ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

Afşin Jandarma Karakol Komutanlığında görevli Astsubay Çavuş Sibel Şirin, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Ulu Önder Atatürk'ün önderliğinde Türk Milleti ve kahraman Türk Ordusunun bütünleşerek gerçekleştirilen büyük zaferin 100. Yılının kutlandığına değinen Astsubay Çavuş Sibel Şirin, "Bu zafer Türk ordusunun milletiyle bütünleşerek birlik ve beraberlik içinde azim ve sabırla makus tarihini parçalayışının en büyük eseridir" dedi.

30 Ağustos Zafer Gününün Türk milletinin hürriyet ve istiklalinin ölmez bir abidesi haline geldiğine değinen Şirin, "Bu zaferi kazanan bir milletin evladı, kahraman Türk ordusunun mensubu olmanın mutluluğunu duyuyor ve övünüyoruz. Bugün hep birlikte Atatürk ideallerinin çizdiği yolda milletçe, milli birlik ve beraberlikten doğan büyüyen ve gelişen millet ve devlet olmanın kıvancını paylaşıyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak yüce Türk milletinden aldığımız güç ve kuvvetle bugün üzerinde yaşadığımız atalarımızın bize emanet ettiği şehit kanlarıyla sulanmış bu aziz vatanını korumaya, Atatürk'ün bize miras bıraktığı çağdaş, modern, demokratik ve laik Türkiye Cumhuriyeti'ni sonsuza kadar yaşatmaya kararlıyız. Şu anda mutlu bir tebessümle bizleri izlediğine inandığımız aziz şehitlerimizi, adsız kahramanlarımızı rahmetle anmayı ve kahraman gazilerimize huzurlarınızda şükranlarımı arz etmeyi bir borç bilirim. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için dün ve bugün tarihin her safhasında gözünü kırpmadan canlarını feda etmiş, gönüllerimizde ebedileşen yüce kahramanlar ruhlarınız şad olsun" ifadelerine yer verdi.

Konuşmanın ardından, Afşin Kaymakamı vekili Abdulhamit Bağış ve Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, protokol ve vatandaşların bayramını kutladı.

Törene adli, idari, askeri ve siyasi erkanın temsilcileri ile sivil toplum kuruluşları, şehit ve gazi derneklerinin mensupları ile vatandaşlar katıldı.