Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, pandemi ve deprem nedeniyle bir süredir gerçekleştirilemeyen Geleneksel Eshab-ı Kehf Karakucak Güreş Festivali yeniden başladı. Bu yıl 47’ncisi düzenlenen festival, Ergün Ertekin Çim Sahası’nda coşkulu bir atmosferde gerçekleştiriliyor.

Program, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden güreşçiler için yapılan saygı duruşu ve dualarla başladı. Afşin Belediyesi, sahaya şehit güreşçiler Eray Şimşek, Hasan Sarıtürk, Ahmet Durman, Ahmet Taş, Ozan Datlı, Aslan Ekiz, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Halil İbrahim Erdine adına “Unutmadık, Unutmayacağız” yazılı pankart astı.

Afşin Belediye Başkanı Koray Kıraç, açılış konuşmasında karakucak güreşinin sadece bir spor değil, yiğitliğin ve kardeşliğin sembolü olduğunu belirterek destek veren herkese teşekkür etti.

Afşin’de tarihi ve kültürel bir gelenek olan Eshab-ı Kehf Karakucak Güreş Festivali, vatandaşların yoğun ilgisiyle devam etti.