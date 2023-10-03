Pazarcık ve Elbistan merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hemen ardından Kahramanmaraş'ta, valilik tarafından oluşturulan Hak Sahipliği Komisyonlarınca değerlendirmeler tamamlandı ve hak sahipliği listeleri muhtarlıklara teslim edildi.

30 Mayıs- 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen AFAD Afetzede Hak Sahipliği başvurularında Afşin’de 8 bin 322 başvuru gerçekleştirildi.

Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Durdu Mehmet Yaşar, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası evleri ile işyerleri orta, ağır hasarlı ve yıkık olan depremzede vatandaşlara yönelik hak sahipliği sürecinin tamamlandığını söyledi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle zorlu bir sürece maruz kaldıklarını ifade eden Kale Mahallesi Muhtarı Fatih Pemik de, “Hak Sahipliği Komisyonlarınca değerlendirmeler tamamlandı ve listeler tarafımıza teslim edildi. ” açıklamasında bulundu.

Kahramanmaraş Valiliği tarafından açıklanan ilçelerin Hak Sahipliği Komisyon Kararların ilan tarihleri şu şekilde:

“Afşin ve Göksun 2 Ekim, Pazarcık 4 Ekim, Elbistan 6 Ekim, Dulkadiroğlu 9 Ekim, Türkoğlu 11 Ekim, Onikişubat, Andırın, Çağlayancerit, Nurhak ve Ekinözü 13 Ekim”

Komisyon kararlarında hak sahiplikleri uygun görülmeyen vatandaşlar 02-13 Kasım 2023 tarihleri arasında ilçelerinin ilan tarihlerine göre, ilan tarihinden itibaren 15 günlük süre içerisinde itiraz başvurusu yapabilecek.

