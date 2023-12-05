Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Afşin'de kurulan ve 3 bin 940 afetzedeye ev sahipliği yapan Çekmeköy Belediyesi ve Fidanlık konteyner kentlerinde açılan giyim, nakış, el sanatları, kuaförlük ve müzik kurslarına katılan afetzede kadınlar hem zamanlarını değerlendiriyor hem de depremin bıraktığı izleri silmeye çalışıyor.

İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Tarkan Koç, hayata geçirilen kurslarla afetzedelerin, depremin olumsuz etkilerinden uzaklaştığını söyledi