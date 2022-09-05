Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ağını güçlendirmek için şehir genelinde yol bakım ve onarım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 2022 Ulaşım Yatırımları kapsamında Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde Afşin ilçesinde birçok mahallede yol yenileme çalışmaları gerçekleştiriliyor. Ekipler, Hurman Mahallesi’nde gerçekleştirdiği kilit parke uygulamalarını tamamladı. Çalışmalarla Hurman Mahallesi’ne toplamda 12 bin metrekare kilit parke ve bordür kazandırıldı. Alimpınar, Kabaağaç ve Soğucak Mahallelerine ulaşım sağlayan arterlerde deforme olan alanlarda gerçekleştirilen asfalt yama çalışmalarıyla mahallelerin ulaşım konforunu ve güvenliği artırıldı.

Grup Yollarının Standardı Artırıldı

Afşin ilçesinde toplamda 16 kilometre uzunluğundaki Esence – Anzorey – Deveboynu – Yazıköy, 14 kilometre uzunluğundaki Küçüktatlar – Örenli - Haticepınar ve 6 kilometre uzunluğundaki Arıtaş – Gözübenli grup yollarında gerçekleştirilen sathi kaplama çalışmaları tamamlandı. Ortaklı (Mehre) Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 5 kilometre uzunluğundaki arterde ise gerçekleştirilen yenileme çalışmalarıyla mahallenin ulaşım sorunu çözüme kavuşturuldu.

Mahallelerin Ulaşım Ağı Güçlendirildi

Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekipler; Türkçayırı Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 9 kilometre uzunluğundaki arterde, İnci Mahallesi’ne ulaşım sağlayan 3 kilometre uzunluğundaki mahalle yolunda ve Arıtaş Mahallesi’nden Sıraevler mevkiine uzanan 3 kilometrelik yolda gerçekleştirdiği sathi asfalt çalışmalarını tamamladı. Yine Afşin’de Hurman – Bakraç Mahalleri arasında ulaşım sağlayan 4 kilometrelik mahalle yolu ve Büyüktatlar Mahallesi’nden Alıçlı mevkiine ulaşım sağlayan 5 kilometre uzunluğundaki arter gerçekleştirilen çalışmalarla baştan uca yenilendi.