Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası yapımına başlanıp bir yılda tamamlanan ilk etap kalıcı deprem konutlarında Afşin’de hak sahiplerine anahtar teslimleri başladı.

Kahramanmaraş’ta 6 Şubat tarihinde meydana gelen ve 11 ili etkileyen asrın felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Depremler sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla yapımına başlanan deprem konutlarının ilk etapları tamamlandı.

İl geneli tamamlanan deprem konutlarının kura çekimi, depremin yıl dönümü 6 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşmişti.

Kura sonucu deprem konutu almaya hak kazanan depremzedelere AFAD tarafından mesaj yollandı.

Yeni evlerine kavuşan depremzedelere anahtar teslimatları başlandı. Afşin’de Hüyüklü Mahallesi'nde yapımı tamamlanan deprem konutlarında ise mutlu bekleyiş var.

Evine kavuşan depremzede Hatice Özberk anahtarını aldı. Mutluluğu gözlerinden okunan Özberk, “Gaziosmanpaşa Mahallesi’nde evim yıkıldı. TOKİ’den ev verdiler, Allah razı olsun devletimizden zarar ziyan vermesin. Güzel yapılmış, anahtarımızı teslim aldık. İnşallah nasip olursa evimize gireceğiz” dedi.

Depremzede Ayşe Gök ise, “Deprem oldu evimiz yıkıldı, ev bulamadık köye gittik kız kardeşimin evinde oturuyorum şu an. Buraya da gelince ev çıktı diye sevinemedik. Çünkü eşim dostum ölen var, hasta olan var, evi olmayanlar var, altında kalıp ölenler var. Hiç mutlu olamıyorum. Allah razı olsun yapılmış teslim ediyorlar.

