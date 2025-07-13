Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde, sarp kayalıkların arasında gizlenen ve bölge halkının “Sahren” olarak adlandırdığı Kral Havuzu, doğal yapısı ve mistik havasıyla görenleri büyülüyor. Tanır Mahallesi Çoban Çeşmesi karşısında yer alan bu eşsiz doğa harikası, hem serin suyu hem de huzur veren manzarasıyla yaz aylarında doğaseverlerin gözdesi haline geldi.

Kayaların içine oyulmuş gibi görünen, ancak tamamen doğal yollarla oluşmuş bu havuz, berrak suyu ve sakin atmosferiyle dikkat çekiyor. Halk arasında “Kralların yüzdüğü yer” olarak anılan Kral Havuzu, ismiyle de gizemli bir geçmişe kapı aralıyor.

Geçmişte ulaşımı oldukça güç olan bu doğa harikası, Afşin Belediyesi tarafından yapılan köprü sayesinde artık daha erişilebilir hale geldi. Böylece hem bölge halkı hem de dışarıdan gelen ziyaretçiler, doğayla baş başa bir deneyim yaşayarak Kral Havuzu’nun serin sularında yüzmenin keyfini çıkarabiliyor.

Afşin’in önemli doğal turizm değerlerinden biri olma yolunda ilerleyen Kral Havuzu’nun korunarak tanıtılması, bölgenin sürdürülebilir turizm potansiyeline de katkı sağlıyor. Yetkililer ve doğa severler, bu eşsiz mirasın gelecek nesillere bozulmadan aktarılması için farkındalığın artırılması gerektiğine dikkat çekiyor.