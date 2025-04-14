Kahramanmaraş’ın Afşin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede bulunan bir otoparkta meydana gelen motosiklet hırsızlığı olayına karışan iki şahsı yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, bir otoparkta 7 motosikletin çalınması ile ilgili yapılan çalışmalar sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen İ.S. ve H.H.S. isimli şahıslar, emniyet güçleri tarafından yakalandı. Şahısların yanında 7 adet motosiklet ile birlikte 1 adet ruhsatsız av tüfeği de ele geçirildi.

Yakalanan İ.S. ve H.H.S. hakkında adli işlemlerin başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.