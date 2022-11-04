Ankara'da faaliyet gösteren Kahramanmaraş Eğitim Vakfı ve Afşin Belediyesi iş birliğinde ilçede 2 okulda öğrenim gören ihtiyaç sahibi 110 tespit edildi.

Başüstü İlköğretim Okulu'nda gerçekleştirilen dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, öğrenciler için hazırlanan yardımlar için vakıf üyelerine teşekkür etti.

Kahramanmaraş Eğitim Vakfı Şube Başkanı Erdoğan Güçlü de kentteki çeşitli ilçelerdeki öğrencilere yardımcı olduklarını ve onlarla yakından ilgilenmenin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Daha sonra başkan güven ve misafirler Eshab-I Kehf’i ziyaret etti