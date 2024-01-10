Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan istihbari çalıma neticesinde ruhsatsız silah taşıyan 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Afşin ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışma neticesinde İ.D. (30) ve F.Ş’nin (33) üzerinde, aracında ve evlerinde yapılan adli aramada (1) adet kurusıkıdan bozma tabanca, (1) adet tabancaya ait şarjör, (6) adet tabancaya ait fişek (1) adet uyuşturucu kullanma aparatı, (2) adet Kurusıkı Tabanca, (10) adet fişek, (1) adet şarjör ele geçirildi. Tabancalara el koyan ekipler, 2 kişi hakkında yasal işlem başlattı.