İlçe Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte, protokol üyeleri, vatandaşlar ve öğrenciler yürüdü.

Millet Bahçesinde son bulan yürüyüşte Fizyoterapist Gizem Karaköy, katılımcılara fiziksel aktivite ve yürümenin sağlık üzerindeki olumlu etkileri hakkında bilgi verdi.



Etkinliğe katılanlara teşekkür eden Afşin İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Boz, gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşları bilgilendirmek ve farkındalık oluşturmak için sağlıklı yaşam yürüyüşü yapıldığını ifade etti.



Boz, “Bugünkü etkinliğimizin amacı yürümenin ve hareketli olmanın sağlığa katkıları hakkında vatandaşımıza farkındalık yaratmak, yoksa bir defa tüm sağlık sorunlarından kurtulmak gibi bir durum yok. İnşallah bizim yaptığımız etkinliği gören vatandaşlarımız kendi sağlıkları için yürümeyi ve hareketli olmayı alışkanlık haline getirirler” ifadelerine yer verdi.

Etkinliğe Afşin Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fikri Şirin ile vatandaşlar katıldı.