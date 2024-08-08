Olay, Afşin’in işlek caddelerinden biri olan Köşoğlu Caddesi'nde gerçekleşti. 06 MIP 01 plakalı otomobilin sürücüsü, Şeref Peköz Caddesi’ne dönmek üzereyken arkasından gelen 46 ACV 136 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da maddi hasar meydana geldi, ancak sürücüler kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sonrası yol trafiğe kısa süreliğine kapanırken, araçların çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu.

Editör: Yunus Firdevsoğlu