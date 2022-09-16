Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm ilçelerinde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin yeni çalışma noktası ise Ağabeyli Grup Yolu oldu. Çağlayancerit ve Dulkadiroğlu ilçe sınırlarında yer alan 6 mahalleyi birbirine bağlayan arterin tehlike arz eden dar ve keskin virajlarında genişletme çalışmaları başlatıldı. Ağabeyli, Mahmutlar, Soğukpınar, Boylu, Başdervişli ve Kaleköy mahallelerinin ulaşım sağladığı arterdeki Kaleköy sapağında kazı uygulamaları sürüyor. Denizden bin 100 metre yükseklikte bulunan sarp yolun mevcut 5 metrelik genişliği iki kat artırılıyor. Genişliği 10 metreye çıkarılacak arter, bölgedeki 6 mahallenin yanı sıra onlarca obanın da ulaşımını daha güvenli hale getirecek. Bölgedeki çalışmaların kısa süre içinde tamamlanması hedefleniyor.