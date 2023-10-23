Kahramanmaraş’ta 6 Şubatta meydana gelen depremin ardından ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımına devam ediliyor.

Ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı sırasında iş makinelerinin yanı sıra patlayıcılar da kullanılıyor. Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesinde yer alan ağır hasarlı bir binanın uzman ekiplerce gerekli güvenlik önlemlerinin ardından patlayıcı kullanılarak kısa sürede yıkıldı.

Geri sayımın ardından kilolarca patlayıcı büyük bir gürültü ile patladı. Patlama binayı yerle bir etti.