Depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarında ağır hasar gören binalar, can ve mal güvenliği açısından yıkım kararı alındı. Bu kapsamda, şehir genelinde yoğun bir yıkım ve enkaz kaldırma süreci başlatıldı. Rezerv alan ilan edilen bölgelerdeki binaların yıkımı, belirlenen program dahilinde kontrollü bir şekilde gerçekleştiriliyor.

Yıkım çalışmaları sırasında çıkan molozlar Kamyonlara yüklenerek belirlenen enkaz döküm alanlarına taşınıyor. Bu alanlarda, molozların düzenli bir şekilde depolanması ve geri dönüşüm için uygun olan malzemelerin ayrıştırılması sağlanıyor. Çıkan molozların bir kısmı, inşaat ve yol yapım gibi alanlarda kullanılmak üzere geri dönüştürülüyor.

Depremde ağır hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları, şehrin yeniden inşası ve güvenli yapılaşma için büyük bir adım olarak görülüyor. Bu çalışmalar, depremzedelerin güvenli konutlara kavuşmasını ve şehirde normal yaşamın hızla devam etmesini amaçlıyor. Yıkım ve enkaz kaldırma işlemlerinin tamamlanmasının ardından, rezerv alanlarda yeni konutların inşa edilmesi ve altyapı çalışmalarının hızla başlatılması planlanıyor.

Depremin yarattığı tahribatın ardından yürütülen yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları, depremzede vatandaşlar için hem umut hem de duygusal anlar yaşatıyor. Yıkılan binalar arasında, vatandaşların anılarını barındıran evler ve iş yerleri bulunuyor. Ancak, güvenli bir gelecek için bu adımların atılması gerektiğini belirten vatandaşlar, yeni konutların hızla inşa edilmesini ve normal yaşamlarına dönebilmeyi bekliyor.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023 depreminde ağır hasar gören binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları, şehrin yeniden inşası ve güvenli yapılaşmanın sağlanması amacıyla büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Çalışmalara katılan tüm kurumlar ve destek veren vatandaşlar, depremin yarattığı tahribatı en kısa sürede onarmak için el birliğiyle çaba gösteriyor.