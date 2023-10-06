Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendi.

Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 terörist, 1 M-16 ve 1 kalaşnikof piyade tüfeğiyle birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda 2 terörist sarı torbada. Kahraman Jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.