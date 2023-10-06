Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, operasyon kapsamında, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca, İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli Doğubayazıt ilçesindeki Ağrı Dağı bölgesinde operasyon düzenlendi.

İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi İstanbul'da yayalara yol vermeyen sürücülere ceza kesildi

Jandarma-SİHA ve Hava Kuvvetlerinin desteği ile jandarma özel harekat, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin de katılımıyla düzenlenen operasyonda 2 terörist, 1 M-16 ve 1 kalaşnikof piyade tüfeğiyle birlikte etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Durmak yok, Ağrı Dağı tertemiz olana kadar devam. Eren Abluka Sonbahar-Kış-12 Operasyonu'nda 2 terörist sarı torbada. Kahraman Jandarmamıza tebrikler." ifadelerini kullandı.