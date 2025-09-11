Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2025 yılı Ağustos ayına ait hava yolu istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Kahramanmaraş Havalimanı, Ağustos ayında 32 bin 871 yolcuya hizmet verdi.

Uçak Trafiği 381’e Ulaştı

Aynı dönemde havalimanına iniş-kalkış yapan uçak trafiği, iç hatlarda 376, dış hatlarda 5 olmak üzere toplam 381 uçuş olarak kayıtlara geçti.

Yük Trafiği 296 Ton Oldu

Ağustos ayında gerçekleşen yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda 296 ton oldu.

8 Aylık Rakamlar Açıklandı

2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde Kahramanmaraş Havalimanı’nda;

213 bin 118 yolcu taşındı,

2 bin 461 uçak iniş-kalkış yaptı,

1.832 ton yük (kargo+posta+bagaj) trafiği gerçekleşti.

Kahramanmaraş Havalimanı, yılın ilk 8 ayında ulaştırma ve lojistikte şehrin önemli bir merkezi olmaya devam etti.