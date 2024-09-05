Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Ağustos ayında yoğun bir çalışma temposu ile şehrin güvenliğini sağladı. Yapılan açıklamaya göre, itfaiye ekipleri Ağustos ayında yangına ve pek çok farklı olaya hızlıca yanıt verdi.

Kahramanmaraş itfaiyesi 23 şube, 64 araç ve 346 personel ile faaliyet göstererek şehrin dört bir yanında hizmet verdi. İtfaiye Daire Başkanlığı'nın verilerine göre, Ağustos ayında gerçekleşen müdahaleler şu şekilde sıralandı: 9 su baskını 3 boğulma vakası 68 trafik kazası 332 eğitim faaliyeti 939 yangın. Toplamda, Kahramanmaraş itfaiyesi Ağustos ayında bin 643 olaya müdahale ederek, vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için büyük bir çaba sarf etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı, ekiplerin 7 gün 24 saat esasına göre çalıştığını ve herhangi bir acil durumda hızlıca müdahale edebilmek için sürekli hazır olduklarını belirtti. Bu özverili çalışma, Kahramanmaraş'ta asayiş ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir rol oynuyor.