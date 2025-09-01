Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Geleneksel Ağustos Fuarı, muhteşem etkinliklerle sona erdi. Final gecesinde Büyükşehir belediyesinin bando takımı sahne alarak izleyicilere coşturucu bir performans sergiledi.

Bu görkemli kapanışla birlikte fuarda geçen ay boyunca şehrin dört bir yanından gelen ziyaretçiler unutulmaz bir müzik şöleni yaşadı.

Ardından, Sevilen müzik topluluğu, Grup Sıra sahne aldı. Anadolu’nun farklı yörelerinden seçkin eserleri seslendirerek katılımcılara unutulmaz bir akşam yaşattı.

Sevilen türkülere yer veren Grup Sıra, fuar alanını adeta bir sıra gecesi atmosferine dönüştürdü. Müzikseverler, eserler boyunca alkışlarla ve cep telefonlarının ışıklarıyla ritim tuttu, birçok eserde hep bir ağızdan koro halinde şarkılara eşlik etti.