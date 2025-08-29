Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, bu yıl da renkli etkinlikler ve yoğun katılımla sürüyor. Fuarın ana sponsoru olan Akdo, hem fuar alanındaki stantları hem de farklı etkinliklere verdiği destekle büyük beğeni topladı.

Vatandaşlardan Yoğun İlgi

Ziyaretçilerin akın ettiği fuarda Akdo’nun ürünleri, vatandaşların damaklarını tatlandırdı. Özellikle Kahramanmaraş’ın simgesi olan dondurma, farklı sunumlarla ikram edilerek fuara ayrı bir canlılık kattı.

Akdo’dan Lezzet ve Destek

Fuara katılan vatandaşlar, hem Akdo’nun stantlarını ziyaret ederek ürünleri tattı hem de firmanın fuara kattığı sosyal ve kültürel değerden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Etkinlikler boyunca yapılan ikramlar, fuarın en çok ilgi gören noktalarından biri oldu.

Şehrin Tanıtımına Katkı

Ana sponsor olarak fuara güçlü destek veren Akdo, sadece ürünleriyle değil, etkinliklere verdiği katkılarla da Kahramanmaraş’ın tanıtımına önemli bir katkı sundu.