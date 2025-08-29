Kahramanmaraş Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı, birbirinden renkli etkinliklerle vatandaşlara keyifli anlar yaşatmayı sürdürüyor. Fuarın en çok ilgi gören etkinliklerinden biri ise sevilen sanatçı Kemal Kutlu’nun konseri oldu.

Unutulmaz Bir Akşam

Fuara akın eden vatandaşlar, Kemal Kutlu’nun sahne performansı ve seslendirdiği sevilen şarkılarla coşku dolu anlar yaşadı. Katılımcılar, müziğin ritmine eşlik ederek fuar alanında unutulmaz bir gece geçirdi.

Fuar Canlılığını Koruyor

Etkinlikler kapsamında düzenlenen konser, hem şehre ayrı bir hareketlilik kattı hem de fuara gelen ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşattı. Katılımcılar, fuarın Kahramanmaraş’ın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sağladığını belirterek organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi.