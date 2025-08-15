Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği Geleneksel Ağustos Fuarı, 14. gününde de ziyaretçi akınına uğradı.

On binlerce vatandaşın ziyaret ettiği fuar alanı, çocukların neşeli kahkahaları ve yetişkinlerin keyifli sohbetleriyle dolup taştı.

Çocuklar için hazırlanan çeşitli etkinlikler gün boyu eğlenceye ev sahipliği yaparken, yetişkinler ise fuar alanındaki stantları gezerek hem alışveriş yaptı hem de sosyal etkinliklerin tadını çıkardı.

Fuarın en dikkat çeken bölümlerinden biri, geçmişin izlerini günümüze taşıyan özel bir çalışma oldu.

Bundan yıllar öncesine ait Ağustos Fuarı görüntüleri, özel olarak hazırlanarak kartlara basıldı ve ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Eski fuar fotoğraflarını gören birçok vatandaş, geçmişe duygusal bir yolculuk yaptı. Özellikle geçmişte düzenlenen fuarlara bizzat katılmış olanlar, kartlarda kendi gençlik yıllarına ait kareleri görünce heyecanını gizleyemedi.

Hasan Cıngıllıoğlu, “O zamanki anılarımız canlandı. Şu an fuarın düzeni çok güzel. Sağ olsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Fırat Görgel bu olayı çok güzel düşündü. 2 senedir bu fuarı tekrardan canlandırmayla insanları buraya çekiyor. Tabi bizim gibi geçmişte fuara gelenlerin de anıları tazeleniyor” diye konuştu.

İsa Köse ise, “Eski fotoğrafları inceleyince gençlik yıllarım aklıma geldi, orada 20 yıl önceki resmimi gördüm. O günleri özlüyoruz” dedi.

Ali Altun, “Eskileri görünce duygulandım şimdi. Sağ olun bizlere yaşattınız eskileri” cümlelerini kaydetti.

Zeynep Paksoy da çocukluk anılarını hatırladığını belirterek, “Çocukluğumu anımsadım, çok güzel anılar anımsattı bana resimler. Eski fuar alanını bir an gözümde canlandırdım, o kalabalığı, otobüsle geldiğimiz anıları anımsadım” diye konuştu.