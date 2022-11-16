Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerine birkaç gün kala Başkan Adayı Buluntu’ya neden destek verdiğini açıklayan isimlerden biri de Şahin Metal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şahin oldu. Aile şirketinde babalarından aldığı bayrağı kardeşleriyle daha yukarılara taşımak için gayret gösterdiklerini belirten Şahin; “Firmamız dürüstlük ve kalite anlayışı çerçevesinde sektörde yıllardır büyüyen gelişen firmalar arasında başarıyla yer almaktadır. Aynı ilkeleri oda bünyesinde daha da ileriye götürmek istiyoruz. Gerek bizim sektörümüzün gerekse diğer sektörlerin odayla tek bağı aidattı. Kahramanmaraş, hem sanayi hem ticaret açışından büyük bir potansiyele sahip. Tek başına başarıyı yakalamak gerçekten zorlu süreçten geçmenize neden oluyor. Kentin var olan bu potansiyelini Başkan Adayı Mustafa Buluntu ile daha yukarıya çıkacağı için Sayın Buluntu’yu destekleme kararı aldık. Sektörün sorunları, dar alanlara sıkışıp üretim yapan firmaların önünü açacak projeleri, ufku ve vizyonuna inandığımız Buluntu Başkanın sektörümüze bir hareketlilik getireceğini şimdiden görüyoruz. Tüm sektördeki arkadaşlarla iletişim kanallarının daha iyi olacağı bu süreçte Beyaz pusulada buluşmak dileğiyle, seçimin hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.