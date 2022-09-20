AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Tıraş Elbistan’ın eğitimde de birçok fiziki sorunu geride bıraktığını söyledi.



AK Parti ilçe Başkanı Ahmet Tıraş beraberinde Milli Eğitim Müdürü Fatih çetin ile ilçede yapımına devam edilen okul binalarını inceleyerek ilgililerden bilgi aldı.

Elbistan’da yapımına devam edilen Yunus Emre Mahallesi’ndeki 16 derslikli Özel Eğitim Uygulama Okulu, Pınarbaşı Mahallesi’ndeki 8 derslikli anaokulu, Esentepe Mahallesi’ndeki 32 derslikli Hoca Ahmet Yesevi İlkokulu inşaatlarında ilgililerden bilgi alan AK Parti İlçe Başkanı Tıraş, Elbistan’ın eğitimde de fiziki sorunu kalmadığını söyledi.

Çalışmaların hızla devem ettiğini belirten Tıraş: “Elbistan'ımız Sayın bakanımız Mahir Ünal sayesinde okul sorunu olmayan bir şehir haline geldi. Kentimizdeki kamu yatırımları devam ediyor. Bugün inşası devam eden okullarımızı gezdik. AK Parti Hükümetleri döneminde yapılan yatırımlar ile Elbistan şehir havasına büründürüldü. Emeği geçen başta sayın bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.



Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin de yaptığı açıklamada: “Son yıllarda Elbistan’da kıymetli bakanımız Sayın Mahir Ünal’ın destekleriyle okullarımızda fiziki anlamda büyük bir yenilenme yaşandığını Elbistan kamuoyu yakından takip ediyor. Bugün AK Parti İlçe Başkanımız Sayın Ahmet Tıraş ile birlikte inşaat çalışmaları devam eden yatırımları ziyaret ettik. İnşaat çalışmaları sorunsuz bir şekilde ilerliyor. Okullarımızın bir an önce tamamlanarak eğitim öğretime hazırlanması için gayret ediyoruz” ifadelerini kullandı.