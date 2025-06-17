Hangi Raporlar Ücretli Oldu?

Yeni düzenlemeye göre, aşağıdaki rapor türleri için ücret talep edilecek:

Ehliyet (sürücü belgesi) raporu

Sporcu raporu

Durum bildirir tek hekim raporu

Hac/Umre parmak izi raporu

İş sağlığı ve güvenliği raporu

Akli meleke raporu

Yivsiz av tüfeği raporu

Rapor Ücreti Ne Kadar?

Vatandaşlar, söz konusu raporlar için 250 TL ödeyerek işlem yaptırabilecek. Ücret, aile hekimliğine elden değil, Sağlık Bakanlığı'nın online sistemi üzerinden yatırılıyor.

Ödeme Nereden Yapılıyor?

Rapor ücretleri, sbos.saglik.gov.tr adresi üzerinden ya da karekodla giriş yöntemiyle dijital olarak ödenebiliyor. Aile hekimliklerine doğrudan ödeme yapılmıyor.