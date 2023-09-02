Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Hemen Ardından Saha Çalışmalarına Hız Veren Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Kentte Kurulan Birçok Konteyner Kente Ulaşarak Yaraların Sarılmasına Katkı Sağlıyor.

Psikososyal Destekten Çocukların Topluma Kazandırılması Ve Bunun Yanı Sıra Eğitim Öğretim Faaliyetlerine Varıncaya Kadar Birçok Alanda Depremzedelere Destek Oluyor.

Aile Ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya Aksu Haber’e Yaptığı Açıklamada Felaketin İlk Anından İtibaren Bütün Vatandaşların Yanlarında Olduklarını Ve Olmaya da Devam Edeceklerini Vurguladı.

