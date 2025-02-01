İstanbul'un Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi'ndeki evlerinde anneannesi Fatma İnce (71), babası Mehmet Yenigün (43), annesi Aysun Yenigün (32) ve kardeşi Dilan Yenigün'ü (12) silahla öldürdüğü gerekçesiyle teknik ve fiziki takip sonucunda Bursa'da yakalanan şüpheli 17 yaşındaki B.Y.'nin Üsküdar'da bulunan Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlandı.

B.Y, sevk edildiği adliyede ifade işlemleri sonrası tutuklandı.

KULLANDIĞI SİLAH OLAY YERİNDE BULUNDU

Suçta kullandığı silah olay yerinde bulunan zanlının üzerinden bir miktar ziynet eşyası ve para ele geçirildiği öğrenildi.

Genel Bilgi Toplama sorgulamasında herhangi bir suç kaydı çıkmayan şüpheliyle yapılan ön görüşmede babasıyla tartışma yaşadığıyla ilgili tutarsız beyanlarda bulunduğu kaydedildi.