EXPO 2023’deki çalışmaların ilerleyişinin dair Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’ten bilgi alan AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, “Bizim temel amacımız EXPO’nun kalite standardını korumak ve size de çok başarılı bir etkinlik kazandırmak. Bu yüzden sizin çok başarılı olmanızı ve her iki tarafında gurur duyacağı bir etkinlik olmasını istiyoruz. EXPO 2023’deki ilerlemeye iyimser ve çok ümitli bakıyoruz” dedi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’in büyük başarısıyla Kahramanmaraş’a kazandırılan EXPO 2023, EXPO’ların en üst denetim organı olan Uluslararası Bahçe Bitki Üreticileri Birliği (AIPH)’nin periyodik denetiminden geçti.

AIPH’in Hollanda’da gerçekleştirilecek olan Yönetim Kurulu Toplantısı öncesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe, Başkan Yardımcısı Leonardo Capitano, Uluslararası İlişkiler Direktörü Treve Evans, Sergiler Komitesi Başkanı Kevin Chung, AIPH Yönetim Kurulu üyesi ve Orta Anadolu Süs Bitkileri İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Yılmaz, ilk olarak Başkan Mahçiçek’i Belediye Toplantı Salonu’nda ziyaret etti.

Başkan Mahçiçek ve APIH heyeti tanıtım filmi ve harita üzerinden proje alanındaki ilerleyişe dair görüş alışverişinde bulundu. Heyet ardından Başkan Mahçiçek’in öncülüğünde EXPO 2023 Rekreasyon Alanı’nı gezerek yerinde incelemelerde bulundu.

Alan gezisinin ardından gerçekleştirilen toplantıda ise Başkan Mahçiçek projeler, inşaatlardaki son durum ve ülke katılımları ile ilgili ayrıntılı bilgileri paylaştı.

“Hem EXPO’ya hem ülkemize hem de Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir proje ürettik”

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, burada yaptığı konuşmasına AIPH Genel Sekreteri Tim Briercliffe ve beraberindeki heyeti Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirterek başladı. EXPO 2023 Alanı’ndaki çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini vurgulayan Başkan Mahçiçek, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Sözlerimin başında sizleri bir kez daha görmekten mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. 2023’de açılışın gerçekleştireceğimiz EXPO’muzla ilgili hem toplantılarla hem de alanımızda yerinde bilgilendirmelerde bulunacağız. Küresele ekonomik sıkıntılardan dolayı bir miktar zorluklarla karşılaştık. Bütün bu ekonomik sıkıntıları aşacak şekilde hazırlıklarımızı yaptık, EXPO alanının içerisinde projelerimizin tamamının da ihalelerini gerçekleştirdik. Alandaki çalışmalarımız süratle devam ediyor. Umuyorum ki vaktinden önce bitireceğiz ve herhangi bir aksama olmayacak. Hem EXPO heyetimize hem ülkemize hem de Kahramanmaraş’ımıza yakışır bir proje ürettiğimizden eminim. Sizleri tekrar Aralık ayında misafir etmek istiyoruz. İnşallah o buluşmamızda proje genel hatlarıyla çok daha iyi ortaya çıkmış olacak ve çok daha iyi değerlendirme yapmanıza fırsat verecek. Kuşkusuz kendilerinin bizleri yönlendirmesiyle hem bugün hem de gelecek için projelerimizi daha anlamlı daha güzel hale getireceğiz. Cumhurbaşkanımız ve hükümetimiz projemizle ilgili her türlü katkı ve desteği bizlere sağlıyorlar. İnşallah EXPO Yönetimini ve AIPH heyetimizi mahcup etmeyeceğiz, biz de mahcup olamayacağız. Bir kez daha hoş geldiniz diyorum.”

“EXPO 2023’ün gelişmelerini incelemek için geldik”

Yeniden Kahramanmaraş’ta olmaktan mutluluk duyduklarını belirten Uluslararası Bahçe Bitkileri Üreticileri Birliği'nin (AİPH) Genel Sekreteri Tim Briercliffe ise iklim değişikliği ve şehirleşmede doğanın önemine dikkat çekerek, “Bizleri Kahramanmaraş’ta tekrar ağırladığınız için teşekkür ederiz. Çok kısa bir süre sonra açılacak EXPO 2023’ün gelişmelerini incelemek için burada olmaktan çok mutluyuz. Bundan önceki ziyaretimizde gelişmeleri yerinde incelemiştik. Ekstra olarak yapılması gerekenleri belirlemiştik. Bu kez ise değişikliklerin hangisinin gerçekleştiğini göreceğiz. İnşaat ve bahçecilik açısından oluşan gelişmeleri de yerinde değerlendireceğiz. İklim değişikliği ve değişen

koşullarda yeşil alanların ve yeşil dünyanın çok daha önemli olduğu ortaya çıkıyor. Sizin de düzenleyeceğiniz EXPO 2023 bunun için önemli bir rol oynuyor. Şehirlerin geleceği yeşilde yani doğadadır. EXPO’lar da bunu insanlara anlatmamız için çok önemli. Ülkenin bu bölgesinde çok büyük bir bahçecilik endüstrisi yok. Tabi aynı zamanda vatandaşlarımıza bahçecilik endüstrisini göstermek için de çok büyük bir fırsat” dedi.

“Çok başarılı olmanızı ve her iki tarafında gurur duymasını istiyoruz”

Dünya genelinde yaşanan ekonomik sorunlar ve COVİD-19 pandemisinin etkileri sebebiyle uluslararası etkinliğe ev sahipliği yapmanın zor olduğunu dile getiren Tim Briercliffe, amaçlarının EXPO’nun kalitesini korumak ve Kahramanmaraş’a başarılı bir etkinlik kazandırmak olduğunu söyledi.

Briercliffe, “Bu bahçecilik elementleri tabi ki bugün tamamlanmayacak. Bizim sizden beklentimiz, EXPO 2023 öncesinde bahçecilik elementlerinin veya planlamasının nasıl olduğunu duymaktır. Dünyanın karşılaştığı ekonomik ve COVİD-19 gibi sorunlar göz önüne alındığında sizin yaptığınız gibi uluslararası bir etkinliği düzenlemek çok zordur ve sizler iyi bir iş yapıyorsunuz. Biz bu zorluklar içerisinde bu projeleri yaptığınızı çok iyi anlıyoruz. Biz de AIPH markasının da önemli olduğunu göz önüne alarak çok iyi bir iş çıkmasını önemsiyoruz. Bizim temel amacımız bu kalite standardını korumak ve size de çok başarılı bir etkinlik kazandırmak. Sizin çok başarılı olmanızı ve her iki tarafında gurur duyacağı bir etkinlik olmasını istiyoruz. Bu ziyaretimizden açılış tarihine kadar çok iyi bir iletişim olmasını temenni ediyoruz. Saha ziyaretimiz sonrasında biz de değerlendirmelerimizi Yönetim Kurulu toplantısında ele alacağız. EXPO 2023’deki ilerlemeye iyimser ve çok ümitli bakıyoruz” ifadelerini kullandı.

Toplantıda Başkan Mahçiçek’e, Onikişubat Belediye Başkan Yardımcısı Ali Ünsal ve Belediye Başkanvekili Eray Şenay ile ilgililer de eşlik etti.