Bu Kapsamda Tarım ve Orman Bakanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Vahit Kirişci ve Beraberindeki Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri ile 28. dönem Milletvekili Adayları, Türk Parlamenterler Birliği Genel Başkanı Nevzat Pakdil, Büyükşehir Belediye Başkanı hayrettin Güngör ve Teşkilat Mensupları Dulkadiroğlu İlçesine bağlı Beşenli Mahallesi'nde vatandaşlarla Bir Araya Gelerek Onlara Teşekkür Etti.

Burada Vatandaşlara Hitap Eden Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Prof. Dr. Mehmet şahin ve Milletvekili Adayı Ramazan Gürbak Desteklerinden Dolayı Herkese Teşekkür Ederek 28 Mayıs’ta Daha Büyük Bir Destek Beklediklerini Dile Getirdi.

Konuşmaların Ardından Bakan Kirşici ve Beraberindekiler 14 Mayıs Seçimlerinde En Yüksek Oy Oranı Çıkartan Mahalle Başkanlarına Teşekkür Belgesi Takdim Etti.