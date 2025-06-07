Ülkenin dört bir tarafında olduğu gibi Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanlığında da kurban bayramı coşkusu yaşandı.

Kurbanlarını kesen partililer il başkanlığına gelerek burada Milletvekilleri, Büyük Şehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve ilçe belediye başkanlarının da katılım sağladığı törende bayramın manevi atmosferini yaşama fırsatı buldu.

Bayramlaşma törenine ev sahipliği yapan Ak Parti Kahramanmaraş İl Başkanı M. Burak Gül burada yaptığı açıklamada “parti mensuplarımızla bir arada olmanın coşkusunu yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Büyük Şehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş da kurban bayramını hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri her şeyin yavaş yavaş düzeldiğine dikkat çekerek herkesin bayramını kutladı.