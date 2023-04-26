28. Dönem Milletvekilliği ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri İçin Ak Kadrolar Sahadaki Çalışmalarını Aralıksız Sürdürüyor. Bu Kapsamda 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici odun ambarı, köy garajı ve toptancı hali bölgesindeki Esnaf ve Vatandaşlar ile Bir Araya Geldi. Mahalle sakinlerini ve esnafları tek tek ziyaret eden Aday Debgici, sorun ve talepleri dinledi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde destek beklediklerini söyledi. Ziyaretler Sonunda Aksu Habere Açıklamalarda Bulunan 28. Dönem Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Ömer Oruç Bilal Debgici. “Her Zaman Olduğu Gibi Onların Yanında Olduklarını” İfade Etti.