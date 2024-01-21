Seyir terasında düzenlenen basın toplantısına Görgel, beraberinde Ak PARTİ Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişçi, Ömer Oruç, Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Dr. Tuba Köksal, Prof. Dr. Mehmet Şahin ve Mevcut Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile kentteki basın mensupları katılım sağladı.

Gerçekleştirilen toplantıda Kahramanmaraş büyükşehir belediye başkan adayı Fırat Görgel , 18 ocakla beraber bizlerde farklı bir süreç içerisindeyiz diyerek. Partimizin çeşitli kademelerinde hizmet verdik dedi.

Görgel, Aday olarak vatandaşımızın huzuruna çıktık diyerek, vatandaşımızda bizleri bağrına bastı. İfadelerini kullandı.