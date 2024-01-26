Kahraman Şehrin Yetiştirdiği Yiğit Evladı Geçmişten Günümüze Ak Partinin Her Kademesinde Görev Almış Başarılı Siyaset Adamı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Avukat Fırat Görgel, Seçim Çalışmalarına Start Verilmesinin ardından ziyaretlerini sürdürüyor.

Öncelikle Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde düzenlenen Kahramanmaraş Merkezli Depremler Paneline katıldı. Ardından Binevler’ de bulunan Uzun Çarşı esnaflarıyla bir araya gelen Başkan Görgel, bir süre burada esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.