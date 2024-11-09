Delegelerin geniş katılım gösterdiği kongrede, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Prof. Dr. Vahit Kirişci, Ömer Oruç Bilal Debgici ve Dr. Tuba Köksal’ın yanı sıra ilçe belediye başkanları, önceki dönem milletvekilleri ve belediye başkanları da hazır bulundu.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan AK Parti Dulkadiroğlu İlçe Başkanı Ali Çam, partinin hedeflerine ve Dulkadiroğlu için yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulunarak, desteklerinden ötürü katılımcılara teşekkür etti.

Ardından söz alan protokol üyeleri de birer selamlama konuşması yaparak, partinin davasını ve AK Parti'nin gelecekteki hedeflerini katılımcılara aktardı.

Kongrede son konuşmayı yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti’nin köklü bir hareket olduğunu vurgulayarak, “Bizler çok büyük bir davanın neferleriyiz ve kongrelerimiz partimizin bir şöleni, bir bayramı niteliğindedir,” dedi.

Kongre, delegelerin oy kullanma işlemleri ile devam etti ve oylama süreçlerinin tamamlanmasının ardından sona erdi.

Coşkulu atmosferde gerçekleşen kongre, AK Parti’nin Dulkadiroğlu ilçesindeki teşkilat yapılanmasının yenilenmesi ve güçlenmesi adına önemli bir buluşma olarak kayıtlara geçti.