64. Hükümet Kültür ve Turizm Bakanı ve AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Üyesi Mahir Ünal, Aydın’ın Efeler ilçesinde, AK Parti Efeler 4. Olağan Kongresi'ne katılarak partililerle bir araya gelerek önemli açıklamalarda bulundu.

Kongreye katılımın yoğun olduğu gözlemlenirken, Mahir Ünal konuşmasında AK Parti’nin gelecek vizyonunu ve hedeflerini anlattı. Ünal, AK Parti Efeler 4. Olağan Kongresi’nde göreve gelen yönetime de başarılar dileyerek Aydın’ın demokrasi tarihinde oynadığı önemli role dikkat çekti.

Ünal, Ak Parti’nin millet iradesini temsil ettiğini belirterek “Aydın, demokrasinin bedelini ağır ödemiş bir şehrimizdir. Milletin iradesine darbe vuranlar bu ülkede seçilmiş başbakanı ve bakanları idam etmiştir. AK Parti, millet iradesinin bekçisi olarak demokrasiyi koruyan bir partidir. Cumhur İttifakı, masa başında kurulmuş bir ittifak değil, 15 Temmuz gecesi milletin oluşturduğu bir mutabakat ittifakıdır.” İfadelerini kullandı.