Elbistan halkının ve kamuoyunun beklentilerinin tamamını karşılayan profili ile sahada her kesimin gönlüne dokunan İnşaat Mühendisi Abdullah Yener, çalmadık kapı, dokunulmadık yürek bırakmayacağız parolası ile ziyaretlerine devam ederken kentin farklı kesimleriyle buluşmaya devam ediyor.

Asrın felaketinden en fazla etkilenen ilçenin yeniden ayağa kaldırılması için 40 yıllık mühendislik tecrübesiyle Elbistan halkıyla şehri yeniden imar ve inşa edeceklerini vurgulayan Yener, bu şehrin bizlere her zamankinden daha fazla ihtiyacı var, diyerek El birliği ile Elbistan’ı ihya edeceğini belirtti.

Elbistan ilçesinde, ziyaretlerini sürdüren Yener kuyumcular çarşısındaki esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi, burada vatandaşlara göreve geldiklerinde yapacakları hizmetler hakkında bilgiler verdi.

Elbistan Ak Parti Belediye Başkanı Aday Adayı İnşaat Mühendisi Abdullah Yener’in ziyareti coşkuyla karşılandı.