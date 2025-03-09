Programda konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana yaşadığı zorlukları ve önemli dönüşümleri anlattı.

Yavuz, Türkiye'nin AK Parti döneminde önemli bir kalkınma süreci yaşadığını belirterek, "AK Parti dönemi tam bir mücadele dönemidir. Çok büyük işler yaptık, çok özel ve güzel işlere vesile olduk. Birçok yenilik, güzellik ve dönüşüm gerçekleşti ve her birinin altında sizin imzanız var" şeklinde konuştu.

İftar programına, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Vahit Kirişçi, Tuba Köksal, Mehmet Şahin, Ömer Oruç Bilal Debgici, Mevlüt Kurt, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş AK Parti İl Başkanı Burak Gül ve diğer ilgililer katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz iftar programı sonrası Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.