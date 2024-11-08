AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve beraberinde ki heyet, bir dizi ziyaretler çerçevesinde Kahramanmaraş’a geldi.

Şairler Tepesinde basın mensupları ile bir araya gelen Karaaslan basın toplantısının ardından Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Tuba Köksal ile birlikte depremde yakınlarını kaybetmiş depremzede bir aileyi ziyaret ederek başsağlığı dileklerinde bulundu.

Karaaslan ve beraberinde ki heyet 6 şubat 2023 depremlerinin simgesi haline gelen Ebrar sitesinde de bir takım incelemelerde bulundu.

Yapımı tamamlanmış örnek bir daireyi gezen Karaaslan Daha sonra Aksu Haber’e değerlendirmelerde bulundu.