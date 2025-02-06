Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin ikinci yıldönümü dolayısıyla Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a geldi.

İlk olarak Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesine gelen bakanlar bura hatıra defterini imzaladı.

Ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel’in makamına geçen bakanlar burada kente dair istişarelerde bulundu.