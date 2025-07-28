HG Hospital’da tedavisi devam eden, Kahramanmaraş Organize Sanayi Bölgesi’nin eski başkanı ve Aral Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Çinkay’ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği öğrenildi. Tedavi süreciyle bölgenin önemli doktorlarından Uzm. Dr. İsmet Önder Işık yakından ilgileniyor.

Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’ı; HG Holding Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Halil Gürsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, İl Sağlık Müdürü Vehbi Şirikçi, HG Hospital Yönetim Kurulu Başkan Vekili Halil İbrahim Avşaroğlu, Uzm. Dr. İsmet Önder Işık, Hatay’daki ilçe belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanları ile kalabalık bir heyet karşıladı.

Dayısı Abdullah Çinkay ve ailesini ziyaret eden Hüseyin Yayman, ziyaretin ardından HG Hospital yönetiminin misafiri oldu. Yayman, kısa bir süre sonra Kahramanmaraş’tan ayrıldı.