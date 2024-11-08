Bir dizi temaslarda ve ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş’a gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan ve beraberinde ki heyet, Şairler Tepesinde basın mensupları ile bir araya geldi.

Karaaslan, AK Parti Çevre ve Şehircilik Kültür Başkanlığı tarafından Şairler Tepesi Sosyal Tesisleri'nde 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü dolayısıyla düzenlenen "Yeniden Güçlü Anadolu Basın Buluşmasında yaptığı konuşmada, 1999 Marmara Depremi'nin bir milat olduğunu, AK Parti'nin iktidara gelişiyle birlikte yapılan düzenlemelerle Türkiye'nin güçlü, dirençli ve sağlıklı şehirlerini inşa etme sürecinin başlatıldığını söyledi.

8 Kasım Dünya Şehircilik Günü vesilesiyle 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Çevre, Şehir ve Kültür Başkanı Çiğdem Karaaslan’ı misafir etmekten memnuniyet duyduklarını belirten AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Av. Burak Gül; şunları söyledi.

Programa, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Vahit Kirişçi, Tuba Köksal, Ömer Oruç Bilal Debgici, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, AK Parti İl Başkanı Muhammet Burak Gül, Onikişubat Belediye Başkanı Hanifi Toptaş, AK Parti teşkilat mensupları ile gazeteciler katıldı.